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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل حمل صغير لأسلحة بيضاء في مشاجرة بالسويس

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأطفال حاملاً أسلحة بيضاء بأحد الشوارع بالسويس.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" زوجته "مصابان بجروح وكدمات متفرقة" ، نجله سن 14 الظاهر بمقطع الفيديو") طرف ثان :(شقيق الأول "له معلومات جنائية" ، نجل شقيقهما) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الميراث تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.. وفى أعقاب تداول مقطع الفيديو تمت معاودة ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وتم بإرشاده ضبط (السلاحين الأبيضين الظاهرين بمقطع الفيديو)، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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