محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

لقيت طالبة مصرعها، اليوم، بعدما ألقت بنفسها من الطابق السادس بأحد العقارات في نطاق قسم أول أسيوط، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بقيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس، ما أسفر عن وفاتها في الحال.



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة عقب خروجها من امتحان الكيمياء، وذلك وفقًا للتحريات الأولية وشهادات من محيطها، فيما جرى نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.