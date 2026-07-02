قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكثر تأخرا .. رقم تاريخي لـ هدف بلجيكا الثالث أمام السنغال في كأس العالم
نصّاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال عُملاء البنوك بالمنيا
الرئيس اللبناني جوزاف عون: حريصون على استقرار سوريا تماماً
«beIN SPORTS» تعلن رقمًا قياسيًا للمشاهدات في مباراة مصر وإيران
مواجهة من العيار الثقيل غدا بين البرتغال وكرواتيا في كأس العالم
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط
الكيمياء تُربك طلاب الثانوية العامة..والجغرافيا تُنعش الآمال في سوهاج
هل يدفع حسام حسن بـ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا؟..ناقد يجيب
لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات
رشا عبد العال: منظومة الأجور والمرتبات تضمن دقة حساب الضريبة لـ 12 مليون موظف
التعليم: نجحنا في محاصرة شاومينج و لا تداول لإمتحانات الثانوية العامة اليوم
إيران ‌تحذر الولايات المتحدة من أي ​تدخل في ​مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا استفاد منها 6648 مواطنًا خلال يونيو

جانب من فاعليات أنشطة وحدة السكان بأسيوط
جانب من فاعليات أنشطة وحدة السكان بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا وتنمويًا خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها 6648 مواطنًا من الأطفال والشباب والأسر من الجنسين، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستجابة المحلية للقضية السكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة، برئاسة الدكتورة نسرين عبد الرحمن محروس مدير الوحدة، تواصل تنفيذ المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية ورفع الوعي المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، وذلك تحت إشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأنشطة المنفذة شملت عددًا من المبادرات التوعوية والتنموية، من بينها مبادرة "ثقافتنا في معرفتنا" التي تضمنت 49 ندوة استفاد منها 3110 من الشباب والفتيات، تناولت القيم الحياتية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والابتزاز الإلكتروني، والتدخين، والتسرب من التعليم، والتنمر، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مبادرة "تحدث معه" التي نفذت 7 ندوات استفاد منها 262 من الرجال والشباب المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز الوعي بالأدوار الأسرية والمشاركة في اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن وحدة السكان رصدت عددًا من التحديات السكانية، من بينها ضعف الوعي بالصحة الإنجابية، والاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وضعف الوعي البيئي، وارتفاع بطالة الإناث، وقلة الوعي بدور الرجل في التربية الإيجابية، وهو ما استدعى تنفيذ حزمة من المبادرات المتخصصة لمعالجة تلك التحديات.

وأضاف أن محور تمكين المرأة شهد تنفيذ مبادرة "حلها في تدويرها" من خلال 16 ندوة وورشة عمل استفادت منها 657 سيدة وفتاة، لنشر ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، إلى جانب مبادرة "أسرتنا مسئوليتنا" التي تضمنت 17 ندوة وورشة عمل استفادت منها 770 سيدة وفتاة، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوى معيشة الأسر.

كما تم تنفيذ مبادرة "خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" عبر 31 ندوة توعوية استفادت منها 1062 سيدة وفتاة، ركزت على التوعية بمخاطر زواج القاصرات وختان الإناث، وأهمية تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.

وفي محور الاستثمار في الثروة البشرية، أوضح المحافظ أن الوحدة نفذت مبادرة "أملك في عملك" من خلال 6 برامج تدريبية استفاد منها 294 شابًا وفتاة، لدعم التمكين الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى مبادرة "رواد العمل السكاني" التي شملت 9 ندوات توعوية بمشاركة 493 طالبًا وطالبة، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي والمشاركة في رصد ومعالجة المشكلات السكانية.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية من خلال تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أهمية استمرار برامج التوعية وتمكين المرأة والشباب، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، ورفع جودة الحياة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

محافظ أسيوط الاستراتيجية القومية للسكان وحدة السكان الوعي المجتمعي الأنشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

امير هشام

دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

محمد الشيبي

ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال

ترشيحاتنا

النص التاني من الطريق

المهرجان القومي للمسرح يختتم إعادة تقديم قراءة «النص التاني من الطريق» وسط إقبال جماهيري

الهام شاهين

بنتى الغالية الجميلة القمراية .. إلهام شاهين تدعم هبة مجدي بكلمات مؤثرة

هبه مجدي

إلهام شاهين توجه رسالة دعم مؤثرة لهبة مجدي بعد إعلان إصابتها بالسرطان

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد