محافظ أسيوط: تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا استفاد منها 6648 مواطنًا خلال يونيو

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا وتنمويًا خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها 6648 مواطنًا من الأطفال والشباب والأسر من الجنسين، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستجابة المحلية للقضية السكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة، برئاسة الدكتورة نسرين عبد الرحمن محروس مدير الوحدة، تواصل تنفيذ المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية ورفع الوعي المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، وذلك تحت إشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأنشطة المنفذة شملت عددًا من المبادرات التوعوية والتنموية، من بينها مبادرة "ثقافتنا في معرفتنا" التي تضمنت 49 ندوة استفاد منها 3110 من الشباب والفتيات، تناولت القيم الحياتية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والابتزاز الإلكتروني، والتدخين، والتسرب من التعليم، والتنمر، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مبادرة "تحدث معه" التي نفذت 7 ندوات استفاد منها 262 من الرجال والشباب المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز الوعي بالأدوار الأسرية والمشاركة في اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن وحدة السكان رصدت عددًا من التحديات السكانية، من بينها ضعف الوعي بالصحة الإنجابية، والاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وضعف الوعي البيئي، وارتفاع بطالة الإناث، وقلة الوعي بدور الرجل في التربية الإيجابية، وهو ما استدعى تنفيذ حزمة من المبادرات المتخصصة لمعالجة تلك التحديات.

وأضاف أن محور تمكين المرأة شهد تنفيذ مبادرة "حلها في تدويرها" من خلال 16 ندوة وورشة عمل استفادت منها 657 سيدة وفتاة، لنشر ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، إلى جانب مبادرة "أسرتنا مسئوليتنا" التي تضمنت 17 ندوة وورشة عمل استفادت منها 770 سيدة وفتاة، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوى معيشة الأسر.

كما تم تنفيذ مبادرة "خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" عبر 31 ندوة توعوية استفادت منها 1062 سيدة وفتاة، ركزت على التوعية بمخاطر زواج القاصرات وختان الإناث، وأهمية تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.

وفي محور الاستثمار في الثروة البشرية، أوضح المحافظ أن الوحدة نفذت مبادرة "أملك في عملك" من خلال 6 برامج تدريبية استفاد منها 294 شابًا وفتاة، لدعم التمكين الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى مبادرة "رواد العمل السكاني" التي شملت 9 ندوات توعوية بمشاركة 493 طالبًا وطالبة، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي والمشاركة في رصد ومعالجة المشكلات السكانية.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية من خلال تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أهمية استمرار برامج التوعية وتمكين المرأة والشباب، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، ورفع جودة الحياة، ودعم جهود التنمية المستدامة.