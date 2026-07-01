محافظ أسيوط يتفقد اصطفاف معدات المحافظة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والأزمات

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اصطفاف معدات المحافظة بمشاركة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومديريات الخدمات والجهات المعنية، وذلك للتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية وسرعة الاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة برفع درجة الاستعداد وتعزيز الجاهزية الميدانية لمختلف الأجهزة التنفيذية.

وأكد محافظ أسيوط، خلال جولته، أن المحافظة تحرص على إجراء مراجعات دورية لكفاءة المعدات والمركبات والتأكد من صلاحيتها للعمل بكامل طاقتها، بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تؤثر على المواطنين أو المرافق العامة.

وشهد المحافظ اصطفاف المعدات التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتي شملت سيارات الكسح وشفط المياه، ولوادر، وحفارات، وسيارات نقل، ومعدات النظافة، وسيارات الكهرباء والإنقاذ، وغيرها من المعدات المستخدمة في أعمال الطوارئ والإغاثة، حيث اطمأن على حالتها الفنية ومدى جاهزيتها للتشغيل الفوري عند الحاجة.

ووجه بإجراء الصيانة الدورية لجميع المعدات، والتأكد من توافر الأطقم الفنية المدربة وقطع الغيار والوقود، مع رفع درجة التنسيق بين غرف العمليات بالمراكز والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفعال مع مختلف المواقف الطارئة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها الاستباقية لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال رفع كفاءة المعدات وتدريب فرق العمل على آليات التدخل السريع، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في مختلف القطاعات.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لجاهزية المعدات والعناصر البشرية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أفضل مستوى من الخدمات والحماية للمواطنين.