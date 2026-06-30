وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة في أسيوط

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، تجاه أسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل فى ترعة نجع حمادى بدائرة مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال، ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات.

وجهت الوزيرة، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري باتخاذ اللازم.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.