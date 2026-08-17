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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي يفاجئ جماهير الأهلي بصورة جديدة من داخل الطائرة

لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
ميرنا محمود

شارك ياسين مرعي، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها برفقة عدد من زملائه بالفريق داخل الطائرة.

وظهر مرعي في أجواء ودية مع لاعبي الأهلي من بينهم إمام عاشور و أشرف بن شرقي خلال الرحلة،  لتوثيق اللحظات التي تجمعه بزملائه بالفريق.

وتفاعل عدد من جماهير الأهلي مع الصورة، خاصة مع ظهور لاعبي الفريق في حالة من الود قبل المنافسات المقبلة.

و في سياق اخر أتم النادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة إجراءات التعاقد مع 3 صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في ضم توفيق محمد الظهير الأيسر من منتخب السويس، ومحمد عبد الناصر لاعب وسط المقاولون العرب، ومحمود صلاح جناح غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

وفي المقابل، شهدت قائمة الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية خروج عدد من اللاعبين، أبرزهم محمود حسن تريزيجيه المنتقل إلى الرياض السعودي، وأليو ديانج بعد نهاية تعاقده، ومحمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري، بالإضافة إلى انتقال محمد شكري ومصطفى العش ومحمد سيحا إلى المصري، وأحمد عابدين إلى وادي دجلة، ونيتس جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، ومحمد شريف إلى الزوراء العراقي معارًا.

كما فسخ الأهلي تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد، الذي انتقل إلى المقاولون العرب لمدة موسمين، بجانب إعارة إبراهيم عادل إلى المقاولون، وفسخ عقود حسام عادل ومصطفى مخلوف وحازم جمال وسمير محمد.

ووصل إجمالي صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى 8 لاعبين، وهم علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي، والمغربي سفيان بن جديدة من المغرب الفاسي، والجزائري منصف بقرار من دينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى الثلاثي الذي انضم في الساعات الأخيرة.

الاهلي لاعبي الاهلي ياسين مرعي بن شرقي

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