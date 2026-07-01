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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعزي أسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء لأسر الأطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج
محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء لأسر الأطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط وفدًا رسميًا ضم عددًا من القيادات التنفيذية والدينية وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف، إلى جانب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الأطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل في ترعة جنابية صدفا بنطاق مركز أبوتيج، مؤكدًا تضامن المحافظة الكامل مع الأسر في مصابها الأليم.

وضم الوفد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والشيخ عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني بأسيوط،‎ والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحرص المحافظ، خلال زيارته لسرادقات العزاء، على تقديم خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب الأسر المكلومة، وتتابع تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالوقوف بجانب المواطنين في أوقات الشدائد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الأطفال بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد اللواء محمد علوان أن أجهزة المحافظة تواصل متابعة تداعيات الحادث، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، مشددًا على أن التكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع يجسد قيم التكافل التي يتميز بها أبناء أسيوط في مواجهة الأزمات.

وكان محافظ أسيوط قد تابع منذ اللحظات الأولى وقوع حادث سقوط تروسيكل كان يقل عددًا من الأطفال في ترعة جنابية صدفا بمركز أبوتيج، حيث انتقل فورًا إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ ميدانيًا، ثم توجه إلى مستشفى أبوتيج النموذجي للاطمئنان على المصابين، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالحادث، والوقوف على أوضاع أسر الضحايا.

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