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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 135 مستحضرًا دوائيًا مجهولا ومحظورا بالقوصية

ضبط 135 مستحضرًا دوائيًا مجهول المصدر وأدوية محظور تداولها خلال حملة رقابية بالقوصية
ضبط 135 مستحضرًا دوائيًا مجهول المصدر وأدوية محظور تداولها خلال حملة رقابية بالقوصية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الطبية والصيدليات بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدي لتداول المستحضرات غير المصرح بها، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، نفذت حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتورة رندا رفعت حافظ، استهدفت عددًا من الصيدليات والمنشآت الدوائية بمركز القوصية، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأدوية، ورصد أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط إحدى الصيدليات بمدينة القوصية وبحوزتها 135 مستحضرًا دوائيًا مجهول المصدر، وغير معلوم جهة أو طريقة تصنيعه، بما يمثل مخالفة جسيمة وتهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، كما تم ضبط أدوية مهربة وأخرى مخصصة لهيئة الشراء الموحد، والتي يحظر تداولها أو بيعها خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

وأضاف أن الحملة شارك فيها محمد جميل أحمد وممدوح يوسف علي، مفتشا التموين ومأمورا الضبط القضائي، ومن فرع هيئة الدواء المصرية الدكتور مينا هاني مدير إدارة التفتيش، والدكتور إسلام يوسف، والدكتورة حنان حمدي، مفتشو الهيئة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على سوق الدواء.

وأكد اللواء محمد علوان أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر غش تجاري بالمخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية وكافة الجهات الرقابية، لتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على الصيدليات والمنشآت الدوائية بمختلف أنحاء المحافظة، ومواجهة أي محاولات لتداول الأدوية مجهولة المصدر أو المهربة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة المنظومة الدوائية.

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