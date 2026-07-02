محافظ أسيوط: استمرار تطوير شارع بورسعيد بديروط ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، تواصل تنفيذ ومتابعة أعمال تطوير شارع بورسعيد، أحد الشوارع الحيوية بمدينة ديروط، وذلك تحت إشراف ميداني مستمر لضمان انتظام سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة، بما يسهم في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل المنطقة المحيطة بجمعية كفالة اليتيم، وبجوار كافتيريا جاد، ومنطقة حديقة دريم بالمدخل الجنوبي لمدينة ديروط، حيث يجري تنفيذ مراحل التطوير وفق خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشارع وتحسين مظهره الحضاري، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية وييسر حركة المواطنين.

وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضًا زراعة وتشجير الحديقة ورفع كفاءتها، في إطار خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة، بما يوفر متنفسًا حضاريًا للمواطنين ويعزز من المظهر الجمالي للمدينة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى استفادة ممكنة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة.