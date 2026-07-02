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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 20 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 27 يونيو الجاري وتستمر حتى 17 يوليو، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تتواصل حتى 17 يوليو الجاري، عقب الانتهاء من المرحلـتين الأولى والثانية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها، والحفاظ على الأراضي الزراعية، ومواجهة البناء المخالف والمتغيرات المكانية بكافة صورها.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 270 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 12 قيراط و19 سهم، مؤكدًا استمرار التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وكافة الجهات التنفيذية لتنفيذ حملات الإزالة بصورة يومية بجميع المراكز والقرى، بما يضمن تحقيق المستهدف من أعمال الموجة وفقًا لخطة الدولة وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون أي تهاون، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوقها.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة 20 حالة تعدي الأراضي الزراعية أملاك الدولة الموجة الـ29 لإزالة التعديات

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