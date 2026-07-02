حروق وكدمات.. القبض على زوجين تعديا على أبنائهما بالضرب بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من زوجها لقيامه بالتعدى على نجليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بالقاهرة.







بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان) وزوجها (كهربائى – مقيم بذات العنوان) قاما على إثرها بالتعدى على نجليهما (سن10، سن 4 ) بالضرب وإحداث إصابة أحدهما بحروق وكدمات متفرقة.

أمكن ضبطهما وبسؤالهما أقر الزوج بقيامه بالتعدي على نجليه بالضرب لقيامهما بالتسول وإستجداء المارة بمحيط سكنهم دون علمه ، وأقرت الزوجة بقيامها بالتعدى عليهما بالضرب أثناء تواجد زوجها بعمله لتخويفهما لرغبتهما فى التوجه رفقة والدهما لزيارة شقيقه.. وبسؤال نجليهما أيدا ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









