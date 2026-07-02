لحق بوالده.. وفاة شاب متأثرا بإصابته في خلاف على الميراث بملوي المنيا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة، متأثرًا بإصابته على يد عمه للخلاف على الميراث بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، ليلحق بوالده الذي لقي مصرعه امس في الواقعة نفسها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى قرى مركز ملوي، أسفرت عن مصرع شخص يدعى جمعة. ح ، وإصابة نجله أحمد بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن خلافات قديمة كانت قائمة بين المجني عليه وشقيقه المتهم " م. ح" بسبب الخلاف على الميراث، قبل أن تتجدد الخلافات بينهما على خلفية مشادة كلاميه تطورت إلى مشاجرة دامية.

وقال أحد أهالي القرية، إن المتهم توجه إلى منزل شقيقه، ودخل إلى المنزل وأغلق الباب من الداخل، قبل أن تحدث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاة الشقيق في الحال، وإصابة نجل المجني عليه بإصابات خطيرة.

وأضاف، أن المصاب جرى نقله إلى المستشفى إثر إصابته في مناطق متفرقه بالجسم، وتم إيداعه داخل العناية المركزة، متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية عقب الواقعة.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، وبيان أسبابه ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.