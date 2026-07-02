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لعنة الميراث.. إنهاء حياة شخص على يد شقيقه وإصابة نجله في ملوي بالمنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لعنة الميراث.. إنهاء حياة شخص على يد شقيقه وإصابة نجله في ملوي بالمنيا

نقل المصاب للمستشفى
نقل المصاب للمستشفى
ايمن رياض

أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقه، وإصابة نجله بعدة طعنات متفرقة بالجسم للخلاف على الميراث، بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى قرى مركز ملوي، أسفرت عن مصرع شخص يدعى جمعة. ح ، وإصابة نجله أحمد بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن خلافات قديمة كانت قائمة بين المجني عليه وشقيقه المتهم " م. ح" بسبب الخلاف على الميراث، قبل أن تتجدد الخلافات بينهما اليوم على خلفية مشادة كلاميه تطورت إلى مشاجرة دامية.

وقال أحد أهالي القرية، إن المتهم توجه إلى منزل شقيقه، ودخل إلى المنزل وأغلق الباب من الداخل، قبل أن تحدث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاة الشقيق في الحال، وإصابة نجل المجني عليه بإصابات خطيرة.

وأضاف، أن المصاب جرى نقله إلى المستشفى إثر إصابته في مناطق متفرقه بالجسم، وتم إيداعه داخل العناية المركزة،  متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية عقب الواقعة.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، وبيان أسبابه ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
 

المنيا ملوى حادث الميراث خلاف

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