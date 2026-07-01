بالأسماء.. إصابة 19 شخصا في انقلاب ميكروباص بالقرب من ترعة قرية بسمالوط بالمنيا

أصيب 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الترعة في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من ترعة كوم اللوفي بمركز سمالوط، ووجود عدد من المصابات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابات إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث

وضمن قائمة المصابين: مريم. م. ط 12 سنة، وفاطمة. ا ، 15 سنة، ودينا. م 16 سنة، وملك. م. ر 16 سنة، وآية. ر 13 سنة، ونور. م 17 سنة، وجنى. ا. ط 14 سنة، وشيرين. م 17 سنة، وحبيبة. ر. ع 16 سنة، وشهد. ب 16 سنة، وشهد. م 16 سنة، وأميرة. ع. ح 18 سنة، ومريم. ع. ح 18 سنة، ومريم. م. ع 12 سنة، وفرحة. ج. ح 12 سنة، وجنى. ر. م 12 سنة، وشمس. ش. م 12 سنة، وكارمينا. ب12 سنة، ومريم. ا. ط 12 سنة، وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابات داخل المستشفى، مع رفع آثار الحادث من موقع البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.