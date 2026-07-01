إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة في سمالوط بالمنيا

أصيب 5 عمال زراعيين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق المجاور لمصرف المحيط بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق إحدى قرى مركز سمالوط ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما عملت الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.