نزيف في المخ| تطورات الحالة الصحية للاعب نادي ملوي بعد إصابته في مباراة ودية.. وتحرك عاجل من محافظ المنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الحالة الصحية للاعب عبد الغني معني، لاعب نادي ملوي، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في إحدى الدورات الودية لكرة القدم بأحد مراكز الشباب، حيث جرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعب، موجهًا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

وأشار مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية عاجلة لمتابعة الحالة بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور نبيل جوهر، وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لدراسة جميع المتطلبات العلاجية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم الطبي الكامل للاعب.

الرعاية الصحية المكثفة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه فور تعرض اللاعب للإصابة جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل، حيث نُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى ديرمواس التخصصي، وأُجريت له الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، التي كشفت عن إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف أنه تم إيداع اللاعب بقسم الرعاية المركزة لتلقي الرعاية الصحية المكثفة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته الصحية من جانب الفرق الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات حالته.