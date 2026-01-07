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التفاصيل الكاملة لإصابة لاعب «ناصر ملوي» ونقله للعناية المركزة.. ووزير الرياضة يُوجّه بمتابعة حالته الصحية|صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لإصابة لاعب «ناصر ملوي» ونقله للعناية المركزة.. ووزير الرياضة يُوجّه بمتابعة حالته الصحية|صور

اللاعب عبد الغني
اللاعب عبد الغني
ايمن رياض

تعرّض اللاعب عبد الغني معني، لاعب خط وسط نادي ناصر ملوي بمحافظة المنيا، لإصابة خطيرة في الرأس وفقرات الرقبة، خلال مشاركته في مباراة ضمن فعاليات "دورة الشهداء" بمركز شباب نزلة البدرمان، بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وفور سقوط اللاعب داخل الملعب، جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ديرمواس التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الفحوصات الطبية الأولية إصابته بارتجاج في المخ، وكسر في فقرات الرقبة، بالإضافة إلى نزيف داخلي، فيما لا تزال حالته تخضع للملاحظة الطبية الدقيقة.

ويُعد عبد الغني معني من أبرز لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الثالثة، وسبق له اللعب ضمن صفوف نادي السكة الحديد، قبل انتقاله إلى نادي ناصر ملوي، حيث تميز بمهاراته الفنية وأدائه القوي داخل الملعب.

ومن جانبها، أعربت إدارة نادي مركز شباب ناصر ملوي وزملاء اللاعب عن بالغ حزنهم إثر الحادث، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للاعب عبد الغني معني، لاعب نادي ملوي بمحافظة المنيا، وذلك عقب تعرضه للإصابة الخطيرة خلال مشاركته في إحدى الدورات الودية لكرة القدم التي أُقيمت بأحد مراكز الشباب.

وجاء تحرك الوزير عقب تعرض اللاعب للإصابة التي استدعت إيقاف المباراة على الفور، قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما كلّف وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة بصورة مباشرة، مع التنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجها اللاعب.
 

المنيا ملوى بديرمواس لاعب إصابة

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