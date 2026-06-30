حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بشن حملات تموينة ورقابية مشددة على المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتزام المخابز بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وفقاً للاشتراطات المحددة.

ومن جانبه قام رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز، حملات تفتيشية ورقابية موسعة على المخابز بنطاق الوحدات المحلية والقري التابعة لها ، وذلك للتأكد من الالتزام التام بالمواصفات القياسية، والأوزان المقررة، والأسعار المعتمدة، لضمان تقديم رغيف خبز ذي جودة عالية للمواطنين، مما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، للتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التقصير، مؤكداً أنه لا تهاون مع كل من يخالف القانون أو يمس قوت المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل عملها لضبط المنظومة التموينية.