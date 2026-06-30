ضبط مواد طلاء تُستخدم في تصنيع الأغذية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والدورية على الأسواق والمحال التجارية والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، ورفع الإشغالات، وتحسين السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على التصدي بكل حزم لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح اللواء كدوانى أن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والرقابية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، ومنع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تمس حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ المنيا تقريرًا بشأن نتائج الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمركز ومدينة المنيا، وبمشاركة مديريات التموين والطب البيطري والصحة، وجهاز حماية المستهلك، والجهات الرقابية والتنفيذية المعنية.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن إحباط محاولة تداول كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد كيميائية خطرة، حيث تم تحرير محضرين جنائيين وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التحفظ على 176 كيلو جرامًا من المواد الغذائية والكيميائية المتنوعة، شملت لحومًا ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وزيوت طعام مستهلكة ومعاد استخدامها بما يمثل خطرًا على الصحة العامة، إلى جانب ضبط مواد طلاء كيميائية تُستخدم كألوان صناعية مجهولة المصدر في تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفين.