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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 946 مليون جنيه.. محافظ المنيا يشهد توقيع عقد شراكة لإقامة مشروع عمراني متكامل

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مراسم توقيع عقد الشراكة لإقامة المشروع العمراني المتكامل بمنطقة شلبي بمدينة المنيا، حيث وقع العقد اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، مع ممثل إحدى شركات الاستثمار العقاري، لتنفيذ المشروع على مساحة 12602.12 مترًا مربعًا، مقابل حصة نقدية وعينية لصالح المحافظة تبلغ قيمتها الإجمالية 946 مليون جنيه، بما يعكس نجاح المحافظة في تعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز مواردها ودعم جهود التنمية والاستثمار.

وأكد محافظ المنيا ، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح المحافظ أن قطعة الأرض مملوكة للمحافظة منذ عام 2008 ولم يتم استغلالها، إلى أن تم استكمال إجراءات طرحها وفق آليات الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.

وأضاف أن المشروع العمراني المتكامل يضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، ويدعم جهود التنمية العمرانية بالمحافظة، فضلًا عن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة من خلال الحصة النقدية والعينية التي تبلغ 946 مليون جنيه.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجادة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، والتوسع في إقامة مشروعات عمرانية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في يونيو 2022، التي تضمنت تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح قطعة أرض بمنطقة شلبي بمدينة المنيا بنظام الشراكة لإقامة مشروع عمراني متكامل، واصلت محافظة المنيا خطواتها نحو تعظيم العائد من أصولها وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة. 
 

المنيا محافظ المنيا شراكة مشروع

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