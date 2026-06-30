انتشال جثمان شاب من ترعة الإبراهيمية عند كوبري المنصورة بالمنيا

تمكن عدد من الأهالي من انتشال جثمان شاب من مياه ترعة الإبراهيمية، عند كوبري المنصورة بمدينة المنيا، وذلك بعد تعرضه للغرق في نطاق مركز أبو قرقاص، تم نقل ااجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتمكين عدد من الأهالي بانتشال جثة شاب من ترعة الإبراهيمية بالقرب من منطقة كفر المنصورة ، وتبين أن الجثمان لشاب يُدعى عدلي روماني، مقيم بمركز أبو قرقاص، حيث جرى العثور عليه وانتشاله من مياه الترعة بمدينة المنيا، فيما كاد أحد المشاركين في محاولة الإنقاذ أنه كاد يتعرض للغرق، لولا العناية الإلهية التي أنقذته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الفحص.