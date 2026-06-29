محافظ المنيا يمد مهلة إنهاء إجراءات ترخيص سيارات الميكروباص 14 راكبًا حتى نهاية يوليو المقبل

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا بمد الفترة المقررة لإنهاء إجراءات ترخيص سيارات الميكروباص سعة 14 راكبًا، للحاصلين على خطاب الموافقة من إدارة المواقف، لتستمر حتى 31 يوليو 2026، في إطار خطة محافظة المنيا لتطوير منظومة النقل الجماعي.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في ضوء الإقبال المتزايد من أصحاب المركبات الراغبين في تقنين أوضاعهم والانضمام إلى منظومة النقل الحضاري، بما يتيح الفرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ويعزز جهود المحافظة في تحديث أسطول النقل الجماعي واستبدال وسائل النقل غير المطابقة بمعايير السلامة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة تمضي بخطوات ثابتة نحو إنشاء منظومة نقل متطورة تعتمد على وسائل آمنة ومنظمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحسين السيولة المرورية والحد من المظاهر العشوائية داخل المواقف والطرق.

وأضاف المحافظ أن تطوير قطاع النقل يمثل أحد المحاور المهمة في خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو توفير وسائل انتقال حضارية وآمنة، مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المركبات، والتنسيق مع الجهات المختصة لتبسيط إجراءات الترخيص وسرعة إنجازها.

وأكد اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط داخل منظومة النقل بالمحافظة.

