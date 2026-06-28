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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يبحثان خطة التطوير الشامل لمنطقة البهنسا الأثرية وتعزيز السياحة الدينية

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا
وزير الأوقاف ومحافظ المنيا
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مستهل زيارته الرسمية لمركز بني مزار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة، ومتابعة عدد من الملفات الدعوية والتنموية، وفي مقدمتها خطة التطوير الشامل لمنطقة البهنسا الأثرية.

ورحب محافظ المنيا بوزير الأوقاف على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الأوقاف تضطلع بدور وطني وتنويري مهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، ومواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن المحافظة توفر جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح الأنشطة الدعوية والتوعوية والمجتمعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وعلى هامش الزيارة، عقد محافظ المنيا ووزير الأوقاف لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث عدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم الصالح العام.

وشهد اللقاء مناقشة خطة التطوير الشامل لمنطقة البهنسا الأثرية، باعتبارها واحدة من أهم المناطق التاريخية التي تضم آثارًا تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية،  حيث تعرف منطقة البهنسا بلقب "البقيع الثانى" لما تحويه من أضرحة ومقامات لصحابة رسول الله ﷺ والتابعين رضى الله عنهم، كما تم استعراض آليات استثمار مقوماتها الأثرية والسياحية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

و تناول اللقاء متابعة خطط إحلال وتجديد المساجد، ودعم القرى بالمشروعات الخدمية، والتوسع في الأنشطة الدعوية والتوعوية لنشر الفكر المستنير، إلى جانب مناقشة عدد من المطالب الجماهيرية وسبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون الوثيق مع محافظة المنيا، مثمنًا الجهود التي يقودها اللواء عماد كدواني في دعم الملفات المشتركة وتحقيق التنمية على مختلف المستويات.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية الاحتياجات الدعوية والتنموية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى العمل على إحياء وصون المسارات السياحية والدينية والتراثية التي تتميز بها المحافظة، وفي مقدمتها منطقة البهنسا، بما يعزز مكانتها التاريخية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم النائب حمادة حلبي، والنائب محمود عبد الحفيظ، والنائب إيهاب خالد فتح الباب، وفضيلة الشيخ الداعية جابر بغدادي مدير عام مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث وعضو نقابة قراء القرآن الكريم، والدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء محمد العراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والدكتور أسامة رسلان لمتحدث باسم الوزارة، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمي مدير الدعوة بالمديرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا وزير الأوقاف البهنسا

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