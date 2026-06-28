محافظ المنيا: لا تهاون مع الغش التجاري أو تداول أغذية ضارة بالصحة

أكد محافظ المنيا عماد كدواني استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان سلامة الغذاء المتداول، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالتراخيص والاشتراطات القانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تداول سلع أو مواد تضر بصحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة.

وفي الإطار، نفذت اللجنة العليا للإشغالات وتراخيص المحال، حملات تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.

وأسفرت الحملات عن ضبط واقعة غش تجاري جسيمة، تمثلت في العثور على عبوات من صبغات وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، كانت معدة للاستخدام داخل بعض منشآت إعداد الأغذية بالمخالفة للاشتراطات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نظرًا لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين جنائيين وإحالتهما إلى النيابة العامة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و20 محضر إشغال طريق للمحال والمقاهي المخالفة، إلى جانب مصادرة 20 ضبطية متنوعة من الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

كما شملت المضبوطات كميات من المواد غير المصرح باستخدامها في الصناعات الغذائية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بن منتهي الصلاحية، ومكرونة ودقيق غير مطابقين للاشتراطات الصحية، وعصائر فاسدة مضاف إليها ألوان صناعية ضارة، حيث تم التحفظ على نحو 45 كيلوجرامًا من المضبوطات، بالإضافة إلى عبوات من مواد كيميائية محظور استخدامها في الأغذية.