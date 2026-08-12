مصدر بـ لجنة الحكام: مقترحات جديدة للسماح للأندية بالاستماع إلى محادثات الـ VAR في الموسم الجديد

كشفت مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود مقترحات جديدة بشأن السماح للأندية بالاستماع إلى ما يدور داخل غرفة تقنية الفيديو «VAR» خلال الموسم الجديد، وذلك لتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وأوضح مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن خيارين، الأول يتمثل في إلزام النادي الذي يرغب في الاستماع إلى محادثات غرفة الـVAR بسداد مبلغ قدره 100 ألف جنيه.

أما المقترح الثاني، فيتضمن تحديد عدد معين من المباريات لكل نادٍ، يُسمح خلالها بالاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو على مدار الموسم.

وأكد المصدر أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة داخل لجنة الحكام، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.

وأشار إلى أنه في حال اعتماد أحد المقترحات من جانب لجنة الحكام، سيتم رفعه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، باعتباره الجهة صاحبة القرار النهائي، سواء بالموافقة على المقترحات أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها، إلى جانب وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل بها.