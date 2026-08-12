قومي المرأة يهنئ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بحصد المركز الرابع في كأس العالم

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، لاعبات منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، بمناسبة تحقيق المركز الرابع في بطولة العالم للناشئات، بعد أداء مشرف ومشوار متميز عكس ما تتمتع به الفتاة المصرية من عزيمة وإصرار وقدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات دوليًا.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، عن فخرها واعتزازها بما قدمته لاعبات المنتخب من أداء متميز وروح قتالية طوال منافسات البطولة، مؤكدة أن الوصول إلى المربع الذهبي وحصد المركز الرابع عالميًا يمثل إنجازًا رياضيًا يضاف إلى سجل الرياضة النسائية المصرية.

وأشادت بما أظهرته اللاعبات من إصرار وروح جماعية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها فتيات مصر، ويؤكد أهمية مواصلة دعمهن وتمكينهن في المجال الرياضي؛ بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ووجهت رئيسة المجلس خالص التحية والتقدير إلى لاعبات المنتخب والجهازين الفني والإداري، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال منافسات البطولة، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات.