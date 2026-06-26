محافظ المنيا يوجه برفع كفاءة منظومة الحملة الميكانيكية على مستوى المراكز

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعًا مع مسؤولي المركبات والسائقين، بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، ورؤساء المراكز، لمتابعة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية، والوقوف على آليات تطويرها بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف المهام والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الحملة الميكانيكية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة لإعادة هيكلة منظومة السائقين والمعدات والمركبات، بهدف معالجة أية سلبيات، ووضع آليات واضحة لتنظيم العمل، والتأكد من الجاهزية الفنية الكاملة للمعدات قبل تحركها في أي مأمورية مصلحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول.

كما وجّه محافظ المنيا، بإعداد حصر وتصنيف شامل للسائقين وفقًا لمستويات الأداء والكفاءة، مع اختيار رئيس للحملة الميكانيكية وكبير للسائقين لتيسير أعمال المتابعة والإشراف، إلى جانب تنظيم العمل بين المعدات الثقيلة والخفيفة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة.

وأكد اللواء كدواني أهمية رفع القيمة التشغيلية للمركبات من خلال الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة، مع إحكام الرقابة على استخدام المعدات، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة مسؤولية مشتركة تستوجب الالتزام والانضباط.

كما وجّه محافظ المنيا، بإسناد الإشراف على الحملة الميكانيكية إلى نائب بكل مركز لمتابعة منظومة العمل، مع إعداد سند عهدة لكل وحدة محلية يتضمن المركبات والمعدات التابعة لها، بما يضمن تحديد المسؤوليات، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول.