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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للخلاف على سعر التين الشوكي.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في بني مزار بالمنيا|صور

جلسة صلح ببني مزار
جلسة صلح ببني مزار
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز بني مزار شمال المنيا، وذلك للخلاف على سعر التين الشوكي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز بني مزار، نشبت على خلفية واقعة قتل وقعت إثر خلاف على سعر التين الشوكي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية التي تهدف إلى دعم السلم المجتمعي وحقن الدماء بين أفراد المجتمع.

وفرضت الأجهزة الأمنية خطة تأمين وتنظيم محكمة منذ الساعات الأولى، شملت تأمين محيط سرادق الصلح، وتنظيم دخول الحضور، لضمان خروج مراسم الصلح في أجواء آمنة ومنظمة.

وانتهت الجلسة بإعلان العفو وتبادل الكفن بين الطرفين، وسط مشاهد غلبت عليها الدموع والأحضان وعودة العلاقات الطيبة بين أبناء العائلتين ، في مشهد جسد انتصار قيم التسامح والعفو على الخصومة.

وقال شقيق المجني عليه خلال كلمته بالسرادق.. عفينا لوجه الله.. وحكومة بلدنا جابتلنا حقنا، موجهًا الشكر لرجال وزارة الداخلية على جهودهم في تنفيذ القانون، ثم السعي إلى إنهاء الخصومة ولمّ شمل العائلتين، فيما حرص عدد من الأهالي والحضور على توجيه الشكر للأجهزة الأمنية، مؤكدين أن جهودها كان لها دور بارز في إنجاح الصلح وترسيخ الاستقرار.

وأكد الحضور أن نجاح جلسة الصلح يعكس أهمية تكاتف أجهزة الدولة مع القيادات الطبيعية وكبار العائلات في نشر ثقافة التسامح، والاحتكام إلى القانون، وإنهاء الخصومات الثأرية بما يحفظ الأرواح ويعزز الأمن والاستقرار داخل المجتمع

المنيا صلح بنى مزار جلسة

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