محافظ المنيا ورئيس الرعاية الصحية يتابعان ميدانيا جاهزية مستشفى سمالوط النموذجي

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمستشفى سمالوط النموذجي، لمتابعة جاهزية المستشفى ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة عدداً من أقسام المستشفى، شملت الحضانات ورعاية الأطفال والعناية المركزة والعمليات والأقسام الداخلية ومدرسة التمريض، كما اطلعا على مستوى التجهيزات الطبية ومدى جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما التقيا بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، واستمعا إلى المواطنين المترددين على الأقسام المختلفة للتعرف على آرائهم فى مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدين أن رضا المواطن يأتى في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى سمالوط النموذجي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمحافظة المنيا، حيث يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 124 سريراً للأقسام الداخلية والرعاية والطوارئ، إلى جانب 21 حضانة وأكثر من 20 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن ما يضمه من إمكانات وتجهيزات حديثة تدعم تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأوضح السبكى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى إلى توطين مختلف التخصصات الطبية داخل المحافظة من خلال إنشاء مراكز تميز متخصصة، مشيراً إلى أن مستشفى سمالوط سيكون مركز تميز لجراحات العظام والعمليات المتقدمة وتغيير المفاصل، فيما سيكون مستشفى ملوي مركز تميز لجراحات القلب والصدر، بما يحقق التكامل بين المنشآت الصحية ويتيح تقديم خدمات تخصصية متقدمة لأبناء المحافظة.

وأضاف أن محافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشهد تقدماً ملحوظاً في معدلات التشغيل، مشيراً إلى دخول 10 مستشفيات حيز التشغيل لتغطية الخدمات الصحية بمراكز المحافظة التسعة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمات الطبية وفق منظومة صحية متكاملة.

وفي ختام الجولة، عقد اللواء عماد كدواني والدكتور أحمد السبكي مؤتمراً صحفياً لاستعراض آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومتابعة الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية التشغيل ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وخلال المؤتمر، أكد الدكتور أحمد السبكى أن المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تستهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنشآت الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يمثل هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد، ويجسد حرص الدولة على تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة تواكب أعلى معايير الجودة والتحول الرقمي.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات التسجيل بها، داعياً وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في نشر الوعي بين المواطنين، والتعريف بإجراءات التسجيل والأماكن المخصصة له والأوراق المطلوبة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من خدمات المنظومة.

