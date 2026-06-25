قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: أي اتفاق مع إيران سيراعي أمن الحلفاء في الخليج
مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا ورئيس الرعاية الصحية يتابعان ميدانيا جاهزية مستشفى سمالوط النموذجي

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمستشفى سمالوط النموذجي، لمتابعة جاهزية المستشفى ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة عدداً من أقسام المستشفى، شملت الحضانات ورعاية الأطفال والعناية المركزة والعمليات والأقسام الداخلية ومدرسة التمريض، كما اطلعا على مستوى التجهيزات الطبية ومدى جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما التقيا بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، واستمعا إلى المواطنين المترددين على الأقسام المختلفة للتعرف على آرائهم فى مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدين أن رضا المواطن يأتى في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى سمالوط النموذجي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمحافظة المنيا، حيث يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 124 سريراً للأقسام الداخلية والرعاية والطوارئ، إلى جانب 21 حضانة وأكثر من 20 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن ما يضمه من إمكانات وتجهيزات حديثة تدعم تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأوضح السبكى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى إلى توطين مختلف التخصصات الطبية داخل المحافظة من خلال إنشاء مراكز تميز متخصصة، مشيراً إلى أن مستشفى سمالوط سيكون مركز تميز لجراحات العظام والعمليات المتقدمة وتغيير المفاصل، فيما سيكون مستشفى ملوي مركز تميز لجراحات القلب والصدر، بما يحقق التكامل بين المنشآت الصحية ويتيح تقديم خدمات تخصصية متقدمة لأبناء المحافظة.

وأضاف أن محافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشهد تقدماً ملحوظاً في معدلات التشغيل، مشيراً إلى دخول 10 مستشفيات حيز التشغيل لتغطية الخدمات الصحية بمراكز المحافظة التسعة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمات الطبية وفق منظومة صحية متكاملة.

وفي ختام الجولة، عقد اللواء عماد كدواني والدكتور أحمد السبكي مؤتمراً صحفياً لاستعراض آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومتابعة الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية التشغيل ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وخلال المؤتمر، أكد الدكتور أحمد السبكى  أن المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تستهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنشآت الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يمثل هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد، ويجسد حرص الدولة على تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة تواكب أعلى معايير الجودة والتحول الرقمي.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات التسجيل بها، داعياً وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في نشر الوعي بين المواطنين، والتعريف بإجراءات التسجيل والأماكن المخصصة له والأوراق المطلوبة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من خدمات المنظومة.
 

المنيا محافظ المنيا التأمين الصحي الشامل مستشفى سمالوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد