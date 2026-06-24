حلا الأولى على إعدادية المنيا تحلم بالالتحاق بكلية الشرطة ووالدتها تؤكد: تعشق الالتزام والنظام.. شاهد

عبرت الطالبة حلا سيد شاهر الاولي على الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2025-2026 بمجموع 280 درجة، عن سعادتها الكبيرة بهذا التفوق، مؤكدتا أن النتيجة جاءت ثمرة لأشهر من الاجتهاد والمذاكرة المستمرة، وسط أجواء من الفرحة والفخر بين أسرتها ومعلميها.

وقالت الطالبة حلا «الحمد لله على هذا التوفيق، كنت واثقة أن التعب لن يضيع، وكنت أضع هدف التفوق أمام عيني منذ بداية العام، واليوم أشعر بالفخر والسعادة لأنني رفعت اسم أسرتي ومدرستي



وأضافت سأواصل الاجتهاد خلال المرحلة الثانوية، وأحلم بالالتحاق بكلية الشرطة لأكون في خدمة وطني، وأرد جزءا من جميل مصر علينا، فخدمة الوطن شرف أتمنى أن أحققه في المستقبل ان شاء الله

وقدمت حلا الشكر لأسرتها، مؤكدة أن دعم والديها كان العامل الأهم في تحقيق هذا الإنجاز، قائلة: «أسرتي لم تبخل عليّ بأي دعم، وكانت دائمًا مصدر تشجيع ، وهذا النجاح هو ثمرة تعبهم معي

كما عبرت والدتها عن سعادتها الكبيرة بتفوق ابنتها " حلا"، مشيرتا إلى انها كانت متوقعه ان " حلا" ستكون الأولى على المحافظة لأنها تعبت كثيرا واجتهدت وكانت مثالا للالتزام والنظام وكانت تذاكر اولا بأول ولا تراكم الدروس وكانت تذاكر أيام الأعياد والمناسبات ولا تضيع الوقت ، كما كانت تنظم وقتها ما بين المذاكرة وممارسة السباحة

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد اعتمد مساء اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، بنسبة نجاح بلغت 72.73%.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 119 ألفًا و424 طالبًا وطالبة، حضر منهم 115 ألفًا و191 طالبًا وطالبة، ونجح 83 ألفًا و781 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 72.73%.

وهنأ محافظ المنيا الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومشيدًا بالجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون طوال العام الدراسي.

