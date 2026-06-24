وفق أعلى المعايير.. وزيرة الثقافة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير قصري أبوقرقاص والمنيا

تفقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقهما الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشروعي تطوير قصر ثقافة المنيا وقصر ثقافة أبوقرقاص، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الثقافية وتوسيع نطاق الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين.

واستهلت الجولة بتفقد مشروع تطوير مسرح قصر ثقافة المنيا، الذي يُعد أحد أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، حيث يقام على مساحة نحو 1200 متر مربع، ويضم قاعة مسرح رئيسية تتسع لنحو 350 مشاهدًا، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات الفنية والإدارية الداعمة للأنشطة الثقافية والفنية.



واطلعت الوزيرة والمحافظ على مراحل التنفيذ الجارية وخطط التشغيل والتجهيز تمهيدًا لافتتاحه أمام الجمهور.

كما شملت الجولة تفقد مشروع قصر ثقافة أبوقرقاص المقام على مساحة 800 متر مربع، ويضم مسرحًا يتسع لنحو 200 مقعد، ومكتبة عامة، ومكتبة للطفل، وقاعات للفنون التشكيلية والأنشطة الثقافية والتكنولوجية، وناديًا للأدب، إلى جانب عدد من القاعات الخدمية والإدارية التي تستهدف تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة لأبناء المركز.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية وشبكات الكهرباء والحريق وأنظمة المراقبة والتحكم، فيما تتواصل أعمال استكمال التجهيزات الفنية اللازمة تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، التقت وزيرة الثقافة بالعاملين بقصر ثقافة المنيا، وأجرت حوارًا معهم، استمعت خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل الثقافي وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور.

وفي ختام الجولة، وجهت الدكتورة جيهان زكي بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير قصر ثقافة أبوقرقاص خلال شهر واحد، مع الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بقصر ثقافة المنيا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مؤكدة ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، بما يضمن توفير بيئة ثقافية متكاملة تستوعب مختلف الفعاليات والأنشطة الإبداعية.

وأكدت وزيرة الثقافة أن تطوير البنية التحتية الثقافية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز بناء الوعي، مشيرة إلى أن محافظة المنيا بما تمتلكه من رصيد حضاري وثقافي كبير تستحق مزيدًا من الدعم والتطوير للمنشآت الثقافية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمشروعات الثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، انطلاقًا من أهمية الثقافة في بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والوزارة في تنفيذ المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنيا.

وأشار الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أن مشروعي قصر ثقافة المنيا وقصر ثقافة أبوقرقاص يمثلان إضافة مهمة للخريطة الثقافية بالمحافظة، وسيسهمان في التوسع في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والمعرفية لمختلف الفئات العمرية.

