محافظ المنيا يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح ملتقى أدباء وسط الصعيد الـ23.. شاهد

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا لاستقبال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها، وفي مستهل زيارة ميدانية لمحافظة المنيا لدعم الحراك الثقافي وتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية والإبداعية، إلى جانب افتتاح فعاليات الملتقى الإقليمي الثالث والعشرين لأدباء وسط الصعيد، تحت شعار «الثقافة بين الهوية والتحولات الأدبية»، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تطوير المواقع الثقافية بمحافظة المنيا، وسبل تعزيز مفهوم العدالة الثقافية من خلال توسيع نطاق الأنشطة والبرامج الإبداعية لتصل إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا. كما أعلنت وزيرة الثقافة عن تنفيذ مشروع «الثقافة حياة» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي يتضمن تسيير المكتبات والمسارح المتنقلة، واكتشاف المواهب الشابة في قرى الصعيد، وتنظيم معارض للكتاب تسهم في نشر المعرفة وترسيخ الوعي الثقافي.

وأعربت الدكتورة جيهان زكي عن سعادتها البالغة بزيارة محافظة المنيا، مؤكدة أن هذه الزيارة تحمل لها طابعًا خاصًا كونها مسقط رأسها، وأنها تشعر بالفخر لعودتها إلى المحافظة في مهمة تستهدف دعم الثقافة والإبداع بين أبناء الصعيد، مشيدة بما تشهده المنيا من جهود تنموية متواصلة في مختلف القطاعات.

وأكدت وزيرة الثقافة أن زيارتها للمنيا تعكس توجه الوزارة نحو كسر مركزية المعرفة والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف ربوع الجمهورية، لا سيما محافظات الصعيد، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أحد مرتكزات بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة. كما أشادت بالتنسيق والتعاون المثمر مع محافظة المنيا وما وفرته من دعم لإنجاح فعاليات الملتقى.

من جانبه، رحب اللواء عماد كدواني بزيارة وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بدعم العمل الثقافي في محافظات الصعيد يمثل ركيزة أساسية لبناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع إمكاناتها كافة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج الثقافية بالمراكز والقرى ولا سيما قرى المواطنة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية والوصول بها إلى مختلف الفئات.

كما أشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها وزارة الثقافة وخططها الهادفة إلى ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية على أرض الواقع، من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الثقافية الموجهة لأبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة الثقافة، برفقة محافظ المنيا، جولة ميدانية لعدد من المنشآت الثقافية بالمحافظة، من بينها قصر ثقافة المنيا وقصر ثقافة أبوقرقاص، لمتابعة الأنشطة المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات تلك المواقع وخطط تطويرها ورفع كفاءتها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الثقافية.

حضر اللقاء الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، والدكتور كريم بدر حلمى عصو مجلس النواب، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، ورجل الأعمال مجدى الهوارى، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري المديريات الخدمية .

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