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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2 طن ألبان فاسدة ومصادرة 6 آلاف عبوة جبن منتهية الصلاحية بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان سلامة الأغذية المعروضة وحماية صحة المواطنين.

ونفذت الأجهزة الرقابية حملات مكثفة بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والوحدات المحلية ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ففي مركز مطاي، تمكنت حملة رقابية من ضبط طن و750 كيلوجرامًا من الألبان الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 5 لترات من مواد غير مصرح باستخدامها كمضافات أو مواد حافظة للمنتجات الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مركز بني مزار، تم ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، خلال حملة تفتيشية، أسفرت عن مصادرة 6804 عبوات جبن منتهية الصلاحية وغير صالحة للتداول، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا حملات رقابية

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