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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل 18 يوليو المقبل.. محافظ المنيا يشدد على سرعة التقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة الإسراع في التقدم بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، مؤكداً أن يوم 18 يوليو 2026 هو آخر موعد لتلقي الطلبات، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد محافظ المنيا على مواصلة الجهود في توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من الفرصة التي أتاحها القانون لتوفيق أوضاعهم القانونية، موجهاً نداءً عاجلاً إلى جميع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والذين لم يتقدموا بطلبات التقنين حتى الآن، بسرعة التسجيل على المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة المحددة على الرابط التالى : 
https://nplr.estrdad.gov.eg/

وأوضح اللواء كدواني أن عدم التقدم بطلبات التقنين خلال الفترة المقررة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الجنائية الخاصة بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، طبقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام قانون العقوبات، فضلاً عن استرداد الأراضي المتعدى عليها بما عليها من منشآت أو أعمال، تنفيذاً لأحكام القانون وحفاظاً على حق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث يمكن التقدم بطلبات التقنين ومتابعة جميع الإجراءات والمراحل إلكترونياً من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، بدءاً من تقديم الطلب وحتى إتمام إجراءات التعاقد وسداد المستحقات المقررة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

وجدد محافظ المنيا دعوته للمواطنين إلى سرعة الاستفادة من المهلة المتبقية، حفاظاً على حقوقهم القانونية وتجنباً لأي إجراءات قد تترتب على عدم التقدم بطلبات التقنين في الموعد المحدد، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
 

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