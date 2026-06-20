نتيجة عطل مفاجئ.. انقطاع مياة الشرب بحي شمال وغرب مدينة المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع مياه الشرب عن حي شمال وغرب مدينة المنيا، نتيجة عطل مفاجئ في غرفة المحابس بشارع طه حسين، بالقرب من مقر نقابة المهندسين بالمدينة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أن الفرق الهندسية والفنية بالشركة تقوم بإصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفي سياق متصل استقبل المهندس حسن يحيي حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بحضور يحيى حسين وصلاح بكر من الجهاز التنظيمي، وشريف بازيد وأحمد سرور من الشركة القابضة، والدكتورة هبة بدوي رئيس القطاع التجاري بالشركة، وهيثم عز العرب مدير العلاقات العامه والتوعية.

جاء ذلك في إطار متابعة الجهاز لمستويات الأداء بمنظومة خدمة العملاء، والتوعية والخط الساخن، والمشاركة المجتمعية والإعلام بالشركة؛ لمتابعة أداء مقدمي الخدمة، ومنظومة تقديم خدمات للعملاء، بما يشمل إدارات خدمة العملاء، ومراكز خدمة العملاء، والتوعية والخط الساخن، واستطلاعات الرأي، والمشاركة المجتمعية، والعلاقات العامة والإعلام.

واوضح رئيس مجلس الإدارة أن الزيارة تضمنت القيام بجولات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الإدارات المختصة، والاطلاع على الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للمواطنين، وآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها وتطبيق المعايير التنظيمية المعتمدة.

وأكد المهندس حسن يحيى، حرص الشركة على التعاون الكامل مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والعمل في المستمر على تطوير منظومة خدمة العملاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم.