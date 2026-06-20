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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا: الانتهاء من التصحيح الامتحانات خلال 48 ساعة وبدء إعلان نتائج الكليات

رئيس الجامعة يتفقد اللجان
رئيس الجامعة يتفقد اللجان

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية التربية الفنية، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والتأكد من توافر كافة الإمكانات التي تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مناسبة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمود فرج، عميد كلية التربية الفنية، ووكلاء الكلية، حيث شملت الجولة عددًا من اللجان الامتحانية والقاعات المخصصة للامتحانات، للاطمئنان على انتظام العمل بها والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وحرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية.

وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ومراجعتها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ انعقاد كل امتحان، بما يضمن سرعة الانتهاء من النتائج وإعلانها للطلاب فور اعتمادها، مؤكدًا أن عددًا من الكليات بدأ في إعلان النتائج تباعًا عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، تنفيذًا لخطة الجامعة الرامية إلى تقليص الفترة الزمنية بين انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.


ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول المعلنة وفي أجواء تتسم بالانضباط والانتظام، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مشيرًا إلى جاهزية الكلية ولجانها الامتحانية لاستقبال الطلاب ومتابعة سير الامتحانات على مدار الفترة المقررة.

المنيا جامعة المنيا امتحانات النتائج

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