قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لم يتأثر الغاز المنزلي ..تاون جاس ترد على كسر خط أسفل ترعة الإسماعيلية

بيان تاون جاس
بيان تاون جاس
أمل مجدى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها أنه في ضوء ما تم تداوله بشأن كسر خط غاز طبيعي أسفل ترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبري المستقبل، تؤكد الوزارة أن شركة تاون جاس تعاملت على الفور مع الواقعة وتم تأمين الخط وموقع الحادث، ولا يوجد تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين، وجارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعامل الفوري مع واقعة كسر بخط الغاز الطبيعي

وفي سياق متصل أعلنت شركة تاون جاس أنه تم التعامل الفوري مع واقعة كسر بخط الغاز الطبيعي المغذي لقرية نفيشة بمدينة الإسماعيلية أسفل كوبري المستقبل، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال تجريف وحفر أسفل ترعة الإسماعيلية دون التنسيق المسبق مع الشركة.

وتوضح الشركة أن منظومة التحكم والمراقبة التابعة لها رصدت انخفاضًا ملحوظا في ضغوط الغاز، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ والمختصين إلى موقع البلاغ، حيث جرى عزل المنظم وتأمين موقع الخط والسيطرة على الموقف بالكامل، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان السلامة العامة

وتؤكد شركة تاون جاس أن الوضع آمن ومستقر تمامًا، ولا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين، مشددة على أن أعمال التأمين تمت بصورة عاجلة وفقا لإجراءات السلامة المتبعة

وفي إطار سرعة التعامل مع الواقعة، بدأت الشركة في تنفيذ أعمال الإصلاح من خلال تنفيذ تعدية بديلة لخط الغاز، تمهيدًا لإعادة الخط إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن

وتشير الشركة إلى أنه قد يترتب على أعمال الإصلاح خروج 3 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي من الخدمة بصورة مؤقتة، وهي غازتك أبو عطوة ماستر جاس النجدة، ماستر جاس ميدان فوكسز، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط وعودة المحطات إلى العمل بصورة طبيعية

وتؤكد الشركة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب في كسر خط الغاز، مشددة على أن تنفيذ أعمال الحفر أو التجريف أو إنشاءات بالقرب من شبكات ومرافق الغاز الطبيعي دون التنسيق المسبق مع الشركة يمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة واستمرارية الخدمات

وتهيب شركة تاون جاس بجميع شركات المقاولات والجهات المنفذة للأعمال بضرورة التنسيق المسبق مع الشركة قبل البدء في أي أعمال حفر أو تجريف أو تنفيذ اعمال تعدية، بما يتيح التأكد من مواقع ومسارات خطوط وشبكات الغاز الطبيعي، حفاظا على سلامة المواطنين والمنشآت، ومنعا لحدوث أي أضرار أو تأثير على الخدمات

الغاز الغاز الطبيعي كسر خط غاز البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

إسعاف

مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المتوفي

قبل الزفاف بأيام.. الموت يخطف شابًا صعقًا بالكهرباء أثناء تجهيز شقته بالقناطر

المتهم

استعرض بسيارته.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد