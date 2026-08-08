لم يتأثر الغاز المنزلي ..تاون جاس ترد على كسر خط أسفل ترعة الإسماعيلية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها أنه في ضوء ما تم تداوله بشأن كسر خط غاز طبيعي أسفل ترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبري المستقبل، تؤكد الوزارة أن شركة تاون جاس تعاملت على الفور مع الواقعة وتم تأمين الخط وموقع الحادث، ولا يوجد تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين، وجارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعامل الفوري مع واقعة كسر بخط الغاز الطبيعي

وفي سياق متصل أعلنت شركة تاون جاس أنه تم التعامل الفوري مع واقعة كسر بخط الغاز الطبيعي المغذي لقرية نفيشة بمدينة الإسماعيلية أسفل كوبري المستقبل، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال تجريف وحفر أسفل ترعة الإسماعيلية دون التنسيق المسبق مع الشركة.

وتوضح الشركة أن منظومة التحكم والمراقبة التابعة لها رصدت انخفاضًا ملحوظا في ضغوط الغاز، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ والمختصين إلى موقع البلاغ، حيث جرى عزل المنظم وتأمين موقع الخط والسيطرة على الموقف بالكامل، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان السلامة العامة

وتؤكد شركة تاون جاس أن الوضع آمن ومستقر تمامًا، ولا يوجد أي تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين، مشددة على أن أعمال التأمين تمت بصورة عاجلة وفقا لإجراءات السلامة المتبعة

وفي إطار سرعة التعامل مع الواقعة، بدأت الشركة في تنفيذ أعمال الإصلاح من خلال تنفيذ تعدية بديلة لخط الغاز، تمهيدًا لإعادة الخط إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن

وتشير الشركة إلى أنه قد يترتب على أعمال الإصلاح خروج 3 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي من الخدمة بصورة مؤقتة، وهي غازتك أبو عطوة ماستر جاس النجدة، ماستر جاس ميدان فوكسز، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط وعودة المحطات إلى العمل بصورة طبيعية

وتؤكد الشركة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب في كسر خط الغاز، مشددة على أن تنفيذ أعمال الحفر أو التجريف أو إنشاءات بالقرب من شبكات ومرافق الغاز الطبيعي دون التنسيق المسبق مع الشركة يمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة واستمرارية الخدمات

وتهيب شركة تاون جاس بجميع شركات المقاولات والجهات المنفذة للأعمال بضرورة التنسيق المسبق مع الشركة قبل البدء في أي أعمال حفر أو تجريف أو تنفيذ اعمال تعدية، بما يتيح التأكد من مواقع ومسارات خطوط وشبكات الغاز الطبيعي، حفاظا على سلامة المواطنين والمنشآت، ومنعا لحدوث أي أضرار أو تأثير على الخدمات