تحرير 4 محاضر وضبط لحوم فاسدة و200 كيلو توابل مجهولة المصدر بالمنيا

طالب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وقد شنت لجنة حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، حملة تفتيشية موسعة بمركز ومدينة المنيا لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 85 كيلو جرامًا من اللحوم والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت رنجة ودواجن ولحوماً مفرومة ومصنعات غذائية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 14 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تمكنت اللجنة من التحفظ على 200 كيلو جرام من التوابل مجهولة المصدر وغير معلومة المكونات، لما تمثله من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين.

وقام جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بتحرير 4 محاضر بالمخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين العرض على جهات التحقيق المختصة.

جاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وطه الفلاح مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، ومرافقيه من مأموري الضبط القضائي بالفرع، والدكتور عازر فوزي عبدالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، والدكتور عمرو أبو العزايم، وشريف عبدالمنعم من الرقابة التموينية، وعلى ظريف نائب رئيس مركز ومدينة المنيا.