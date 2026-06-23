تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. الأهم خلال 10 سنوات

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هناك اكتشاف أثري تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية هو الأهم في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكشف الأثري كان في أهم المحافظات المصرية وهي المنيا.



وأوضح أن المنيا فيها كل تاريخ العالم وعند افتتاح المتحف الأتوني الذي وعد به الرئيس السيسي خلال هذا العام سيتحول تاريخ منطقة مصر الوسطى

ولفت إلى أن أول أولمبياد أقيمت في التاريخ احتضنتها محافظة المنيا، وعند التوجه لمنطقة بني حسن تشاهد 229 حركة من المصارعة المصرية وليس المصارعة الرومانية.