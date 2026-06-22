قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض أمام البرلمان: اللامركزية والتنمية المستدامة أساس قانون الإدارة المحلية الجديد
تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

نجحت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة من خلال وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية بها، في ضبط وغلق عدد 2063 كيان غير مرخص بمختلف محافظات الجمهورية، كانت تزاول أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

جاء هذا التحرك في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من شريف فتحي وزير السياحة والآثار للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار.

الرقابة على الأنشطة السياحية

كما يأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بتنظيم العمل وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة، ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال لجان موسعة تضم مفتشي الإدارة المركزية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة سياحية تدخل في نطاق عمل شركات السياحة.

ولفتت إلى أن عمل هذه الكيانات يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانوني إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاط هذه الكيانات المخالفة، بما يسهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وقام أعضاء اللجان من مفتشي الإدارة المركزية بتحرير محاضر الضبط القانونية ضد أصحاب والقائمين على تلك الكيانات المخالفة وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، إلى جانب استصدار قرارات الغلق الإداري لمقارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

كما تم إخطار مصلحة الضرائب بوزارة المالية بأسماء ومقار جميع الكيانات غير المرخصة التي تم ضبطها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.

كما تمكنت هذه اللجان أيضاً من ضبط عدد من الكيانات غير الشرعية التي سبق صدور قرارات بالغلق الإداري لمقارها، إلا أنها قامت بفض الأختام الموضوعة عليها واستأنفت نشاطها دون سند قانوني، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن المقرر أن تواصل وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة تنفيذ حملات مرور دورية على المقار التي سبق غلقها إدارياً بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق الإداري وعدم فض الأختام الموضوعة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو الانسياق وراء البرامج السياحية التي تروج لها أو تنظمها هذه الكيانات، والاعتماد فقط على البرامج التي تنظمها شركات السياحة المرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضماناً للحصول على خدمات سياحية آمنة ومطابقة للضوابط المنظمة، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.

وأكدت الوزارة إمكانية الرجوع إليها للتأكد من ترخيص أي شركة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد، وذلك من خلال الخط الساخن للوزارة (19654)، أو رقم الهاتف المخصص لمواجهة لرصد الكيانات غير الشرعية (01550008630)، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة ([email protected])

جدير بالذكر أنه يترأس هذه اللجنة وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلاً للقطاع السياحي الخاص وممثلي الوزارات والهيئات المعنية او ذات الصلة.

وتختص اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الاشخاص والكيانات غير المرخصة في مجالي السياحة والآثار، ووضع اليات تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة، واقتراح خطط وبرامج التوعية، ودراسة أي تعديلات تشريعية أو قانونية من شأنها في تحقيق أهداف اللجنة.

السياحة السياحة والآثار وزير السياحة وزارة السياحة والآثار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عاطل تسلق سطح عقار وقام بأفعال خادشة للفتيات

المجني عليه

جنايات بنى سويف تقضى بإعدام تاجر ونجليه اتهامهم بإنهاء حياة سائق طعنا

المتهم

راكب موتوسيكل .. القبض على عامل تحرش بفتاة في سوهاج

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد