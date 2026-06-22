المنيا.. توريد 530 ألف طن قمح منذ بدء الموسم ومصادرة 1317 طنًا مخالفًا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2026 بجميع الشون والصوامع المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم بلغ 530 ألفًا و89 طنًا و272 كيلوجرامًا، تم استلامها وتخزينها داخل 42 موقعًا تخزينيًا مجهزًا وفقًا للاشتراطات الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين.

وأكد المحافظ أن منظومة توريد القمح تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي، وتحظى بمتابعة يومية ومستمرة من الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح والتصدي لمحاولات التلاعب أو الاحتكار.

وشدد اللواء كدواني على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية لمنع نقل الأقماح خارج حدود المحافظة دون تصريح، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، حفاظًا على مستهدفات الدولة من محصول القمح الاستراتيجي.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لسيارات محملة بالأقماح بإجمالي 35 طنًا أثناء محاولتها الخروج خارج نطاق المحافظة بالمخالفة للضوابط المنظمة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة ومصادرتها وتسليمها للمطاحن المختصة.

وأضاف أن لجان الفرز والاستلام رفضت أيضًا استلام 1282 طنًا و225 كيلوجرامًا من الأقماح لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة المقررة، ليصل إجمالي الكميات التي تم ضبطها أو رفض استلامها إلى 1317 طنًا و225 كيلوجرامًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

