ضبط 5 أطنان من المواد الكيميائية والصناعية المحظورة ومراجعة 15 رخصة نشاط بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والدورية على الأسواق والمحال التجارية والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، ورفع الإشغالات، وتحسين حركة المرور، والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على التصدي الحاسم لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتى في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الغش التجاري وضبط السلع والمواد المخالفة، ومنع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تمس حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا بشأن نتائج الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمركز ومدينة المنيا، وبمشاركة الجهات التنفيذية والرقابية المختصة.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت، في قطاع الإشغالات والمرافق والتراخيص، عن مراجعة 15 رخصة نشاط للمحال التجارية، وفحص التراخيص الخاصة بالمحال العامة والأكشاك، إلى جانب تحرير 20 محضر إشغال طريق للمحال المخالفة، ورفع 16 حالة إشغال تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وفي مجال الرقابة التموينية وسلامة الغذاء، تم تحرير 7 محاضر متنوعة، شملت ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

كما تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على نحو 5 أطنان من المواد الكيميائية والصناعية المحظورة والممنوعة من التداول، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.