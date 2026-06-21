محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لبحث ملفات التنمية ومتابعة طلبات المواطنين

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها للتنسيق والتشاور بشأن القضايا والملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أهمية التعاون والتكامل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن التواصل المستمر مع النواب يمثل أحد أهم آليات رصد احتياجات الشارع المنياوي والاستجابة لمطالب المواطنين بصورة سريعة وفعالة.

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب لخدمة أهالي دوائرهم.

من جهته، أشاد النواب بحرص محافظ المنيا على عقد اللقاءات الدورية والاستماع إلى مطالب المواطنين، مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

التنمية المستدامة

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.