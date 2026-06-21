محافظ المنيا يدعو المواطنين لسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الجرنوس التابعة لمركز بني مزار غدًا، الاثنين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وفي إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تُنفذ على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، وتضم نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، حيث تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة وصرف الأدوية مجانًا، مع تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو تدخلات متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

وأكد كدواني أن المحافظة تواصل التعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

في سياق متصل، ناشد محافظ المنيا المواطنين سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل يمثل الخطوة الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وأن نجاح المنظومة يعتمد على وعي المواطنين بأهميتها والمبادرة بالتسجيل للاستفادة من مزاياها.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف توفير مظلة تأمينية وصحية متكاملة لجميع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

