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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: التسجيل والوعي المجتمعي أساس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوفير كافة أوجه الدعم والتعاون لفرق التوعية والتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال تنفيذ حملاتها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع تذليل أية معوقات قد تواجهها، بما يسهم في تحقيق المستهدف من التسجيل والوصول إلى جميع الفئات المستحقة.

وأكد المحافظ خلال استقباله المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، لبحث آليات تنفيذ خطة التوعية والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى مراكز وقرى المحافظة، ومناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف زيادة معدلات التسجيل بالمنظومة خلال المرحلة المقبلة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة وتقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأوضح كدواني أن نجاح المنظومة يرتكز بصورة أساسية على رفع الوعي المجتمعي بأهدافها ومزاياها، وتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل، مؤكدًا أن التسجيل يمثل الخطوة الأولى والأساس الحقيقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظومة.

وشدد على إتاحة خدمات التسجيل للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير سيارات متنقلة تجوب القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجًا، لتسهيل الإجراءات والوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق.

من جانبه، استعرض المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، خطة الهيئة لنشر فرق التوعية والتسجيل بالمحافظة، وآليات التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان جاهزية المحافظة وتيسير استفادة المواطنين من خدمات المنظومة.

حضر اللقاء اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، والدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية للمستفيدين، وكريم شهاب، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال بالهيئة.
 

المنيا محافظ المنيا التأمين منظومة التسجيل

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