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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مجلس جامعة المنيا الأهلية يوجه بإعلان النتائج قبل أول يوليو ويناقش إنشاء مبنى جديد لاستيعاب الطلاب

مجلس الجامعة الاهلية
مجلس الجامعة الاهلية
ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية وعميد القطاع الطبي، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة الحكومية وعضو المجلس. 

أكد الدكتور عصام فرحات ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان نتائج جميع البرامج الدراسية في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل، بما يتيح للطلاب التعرف على نتائجهم والاستعداد المبكر للتسجيل بالفصل الدراسي الصيفي، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وإنجاز أعمال الكنترولات بدقة وسرعة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.

ووافق المجلس على فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الصيفي خلال الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من يوليو المقبل، كما وافق على بدء قبول طلبات التحويل من وإلى الجامعات الأهلية وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وطبقًا للقواعد المنظمة ونسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل برنامج ودلك اعتبارا من ١٥ يوليو.

وفي إطار حرص الجامعة على تطوير الخدمات التعليمية ورفع كفاءة البيئة الجامعية، ناقش المجلس نتائج الاستبيان الذي أطلقته الجامعة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بهدف رصد الاحتياجات الفعلية والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه منتسبي الجامعة، والعمل على وضع حلول عملية لها.

ووجّه رئيس الجامعة مديري البرامج بإعداد تقارير علمية تفصيلية تتضمن تحليل نتائج الاستبيانات، وتحديد نقاط القوة والضعف وأولويات التطوير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والارتقاء بتجربة الطالب داخل الجامعة.

واعتمد المجلس اللوائح الدراسية الحديدة لبرامج الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة ببرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان، تمهيدًا لرفعها إلى اللجان المختصة بقطاعات التعليم الجامعي لاعتمادها، وذلك في إطار استعداد الجامعة للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة المقبلة.


ووافق المجلس على البدء في دراسة تنفيذ مبنى تعليمي جديد داخل الحرم الجامعي على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع، يضم قاعات دراسية ومدرجات تعليمية مجهزة وفق أحدث النظم التكنولوجية والمعايير المعتمدة لجامعات الجيل الرابع.
ووجّه رئيس الجامعة بسرعة إعداد الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية والجدوى الاقتصادية للمشروع، ووضع جدول زمني واضح للبدء في إجراءات الطرح والتنفيذ.

كما وافق المجلس على إنشاء ستوديو تعليمى ليكون نواه لمركزاً إعلامياً لجامعة المنيا الأهلية، ليصبح الذراع الإعلامية الرسمية للجامعة، والمسؤول عن التغطية الصحفية والإعلامية لكافة الأنشطة والفعاليات 
 

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