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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2.5 طن مخللات وأعلاف واسمدة مدعمة خلال حملات رقابية بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 288 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 10 شكاير سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم الموجه للمواطنين.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 245 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 81 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و26 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة للتصرف في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف، والغلق دون عذر، وعدم وجود ميزان، وعدم إعلان التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات الرقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 26 محضراً تموينياً متنوعاً، من بينها 6 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن مخللات، وطن أعلاف، و1030 عبوة عصائر، و نصف طن سكر، و20 جركن زيوت سيارات. كما تم تحرير 8 محاضر لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة كميات من مصنعات الدواجن واللحوم والأحشاء والكبدة.

كما شملت الحملات تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع، تم تحرير 16 محضراً تموينياً تضمنت مخالفات الغلق دون عذر، وعدم إعلان المقررات التموينية، وعدم مزاولة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين رقابه

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