جامعة المنيا.. إعلان نتائج الألسن وبعض الفرق الدراسية بدار العلوم والحاسبات والهندسة والآداب

أعلن الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سرعة إنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وإعلان النتائج للطلاب فور الانتهاء من الامتحانات، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للعملية الامتحانية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بكلية الألسن، إلى جانب إعلان نتائج عدد من الفرق الدراسية بكليات دار العلوم، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، والتربية الفنية، والآداب، على أن تتوالى أعمال إعلان النتائج بمختلف الكليات تباعًا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها، وتحرص على سرعة إعلان النتائج مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة، مشيرًا إلى أن الجامعة وجهت جميع الكليات ببدء أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات مباشرة، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التصحيح خلال 48 ساعة من انتهاء كل امتحان، يليها أعمال الرصد والمراجعة وإعلان النتائج خلال 72 ساعة، بما يضمن سرعة حصول الطلاب على نتائجهم دون الإخلال بمعايير الدقة والشفافية.

وأضاف رئيس الجامعة أن انتظام أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد يعكس منظومة العمل المؤسسي التي تنتهجها الجامعة، والتي تعتمد على التخطيط الجيد والتنسيق بين مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية متكاملة وتحقيق أعلى معدلات الجودة في العملية التعليمية



مؤكداً على أن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين إدارات الجامعة والكليات المختلفة يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة الامتحانات وإعلان النتائج، بما يعزز ثقة الطلاب في منظومة التقييم ويؤكد حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متميزة تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.