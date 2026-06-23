المنيا تستضيف ملتقى أدباء وسط الصعيد الثالث والعشرين غداً الأربعاء

تستضيف محافظة المنيا، غداً الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي الثالث والعشرين لأدباء وسط الصعيد، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان “الثقافة والهوية والتحولات الأدبية”، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والباحثين من مختلف محافظات الإقليم، في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الحراك الثقافي والفكري ودعم الإبداع الأدبي.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستضافة هذا الحدث الثقافي البارز، الذي يقام على مسرح ديوان عام المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبرئاسة الدكتور عصام خلف، وأمانة الشاعر أسامة أبو النجا.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يمثل منصة فكرية وثقافية مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين الأدباء والمثقفين، ويسهم في دعم المبدعين وإثراء المشهد الثقافي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز الوعي وترسيخ قيم الهوية الوطنية.

وتتضمن فعاليات الملتقى جلسة افتتاحية بمسرح المحافظة تتخللها عروض للفنون الشعبية وتكريم عدد من القامات الأدبية، إلى جانب سلسلة من الجلسات البحثية بمكتبة مصر العامة لمناقشة عدد من القضايا الثقافية والأدبية، من بينها الهوية والعروبة والدراما وتحولات الأدب في كتابات مبدعي إقليم وسط الصعيد.

كما يشمل البرنامج رحلة ثقافية إلى منطقة آثار بني حسن، وتنظيم أمسيات شعرية وقصصية بمراكز أبوقرقاص وسمالوط ومكتبة مصر العامة، إلى جانب جلسة للشهادات الإبداعية، على أن تختتم الفعاليات بإعلان التوصيات النهائية للملتقى.