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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل هاتفيًا: أنتم نماذج مشرفة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، بنسبة نجاح بلغت 72.73%.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 119 ألفًا و424 طالبًا وطالبة، حضر منهم 115 ألفًا و191 طالبًا وطالبة، ونجح 83 ألفًا و781 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 72.73%.

وهنأ محافظ المنيا الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومشيدًا بالجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون طوال العام الدراسي.

وعقب اعتماد النتيجة، أجرى محافظ المنيا عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بحضور صابر عبد الحميد زيان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومديري الإدارات التعليمية، حيث قدم لهم التهنئة على تفوقهم وتميزهم الدراسي.

وأكد المحافظ خلال اتصالاته أن التفوق ثمرة الاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى أن أبناء المنيا المتفوقين يمثلون نماذج مشرفة للنجاح والتفوق، ويعكسون ما تمتلكه المحافظة من طاقات واعدة قادرة على المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته للأوائل بمواصلة التميز خلال المراحل التعليمية القادمة، داعيًا جميع الطلاب إلى الاستمرار في بذل الجهد لتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم.


وتعلن محافظة المنيا ومديرية التربية والتعليم بالمنيا نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي  
برقم الجلوس رابط النتيجة

https://www.facebook.com/share/1D1TXKLDgr/


https://www.facebook.com/share/1DqGhMkBsM/
 

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